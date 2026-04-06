A Armenteira revalida As Cabezas como una de las mayores romerías de la comarca

Salida de la procesión, este mediodía Mónica Ferreirós

La parroquia meisina de A Armenteira celebró hoy una de las mayores festividades del municipio. La romería das Cabezas revalidó un año más, por derecho propio, el título de una de las más multitudinarias de toda la comarca de O Salnés, con un continuo paso de fieles desde primera hora que tuvo su apogeo hacia el mediodía.

A esa hora se celebró la misa solemne, con la posterior salida en procesión, uno de los momentos más esperados de la jornada. Esta se vivió sin apenas incidencias: los servicios de emergencias como la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Meis solo registraron un episodio de mareo de una persona, debido a la aglomeración y a las altas temperaturas, con el pico, precisamente, al mediodía, antes del cambio de tiempo registrado este mismo lunes. En todo caso, nada que a priori hiciese pensar en nada grave.

La jornada volvió a dejar las acostumbradas estampas de esta cita centenaria.

Así, volvieron a verse los exvotos en forma de cabezas de cera, piezas que se ofrecen en forma de ofrenda a una de las imágenes religiosas consideradas “máis milagreiras” de O Salnés y que es especialmente considerada, dicen los fieles, para sanar o mejorar los males de cabeza.

Fiesta popular

Pero más allá del aspecto religioso, la celebración de las Cabezas de A Armenteira es también un lugar de encuentro y fiesta. Muchos jóvenes acamparon en las inmediaciones del templo, no faltaron los acostumbrados puestos de venta de pulpo, rosquillas y demás atractivos que no hay romería que no tenga, ni faltaron tampoco los atractivos musicales.

El entorno del templo, también abarrotado M. Ferreirós

Este apartado, el musical, tuvo de hecho especial peso en un programa festivo que comenzó el pasado sábado, con la verbena con las orquestas Kubo y Los Players. El domingo, en la XXIII Festa da Xuventude, fue turno de los DJ, con Moe DJ, André Melón y Paco Vulkano.

Meis celebró también este fin de semana, en otra de sus parroquias, Paradela, la Semana Santa de Interés Turístico y, el próximo fin de semana, será turno del San Gregorio y el Bollo Pascual.