Pétalos y una legión de pequeños ángeles para la Resurrección que culmina las escenas de Paradela

Niñas vestidas de ángel lanzan pétalos durante los actos de este mediodía Mónica Ferreirós

Frente a la lluvia que deslució e impidió buena parte de los actos de Semana de 2025 en Meis, este año el buen tiempo reinante permitió disfrutar de la sucesión de citas como se merecían vecinos y fieles. Fue en una edición marcada por las dudas derivadas del conflicto que amenazó la continuidad de las famosas escenas, pero que terminó siendo una de las más lucidas de estos años.

Gabriel Magariños volvió a interpretar hoy al Jesús bíblico en el Domingo de Resurrección. Lo hizo quizás en la que será primera de varias ediciones con él en el papel principal.

La escenificación de la apertura del sepulcro Mónica Ferreirós

Y con una puesta en escena que llenó el atrio de Paradela de una legión de pequeños ángeles blancos, los niños de la parroquia, lanzando pétalos y confeti para pregonar la buena nueva en la que creen los fieles: la del sepulcro vacío.

Antes, el ángel anunciador y la explosión que hizo rodar la roca que sellaba la tumba volvió a tender en tierra a los soldados romanos que tan solo tres días antes participaban en la Crucifixión.

Gabriel Magariños, como el Jesús resucitado Mónica Ferreirós

Unas recreaciones bíblicas que valen a esta parroquia meisina figurar como cita de interés turístico autonómico y por las que el gobierno local sigue trabajando para conseguir el reconocimiento a nivel estatal.