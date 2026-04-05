La Xunta destina 1,8 millones al firme de cinco viales en O Salnés

Trabajos de asfaltado en otro punto de Arousa | cedida

Un total de cinco carreteras de titularidad autonómica en las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia verán mejorado sustancialmente su pavimento en los próximos meses. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, acaba de adjudicar por más de 1,8 millones de euros la actuación a la firma arousana Marconsa S.L. Con ella se procederá a acondicionar el firme en las carreteras PO-548; VG-4.2; PO-224; PO-305; PO-316 y PO-223. Será en sus recorridos por los municipios de Caldas, Cambados, O Grove, Pontecesures, Ribadumia, Valga, Vilagarcía y también Pontevedra. El objetivo es mejorar las características funcionales en distintos tramos de estos viales de titularidad de la Xunta y su seguridad.

Plazos previstos

La administración autonómica señala que las obras deben estar terminadas en un plazo de seis meses. Estas consistirán en la rehabilitación superficial del firme de estas carreteras, con distintas actuaciones, restaurando las características del pavimento, adecuándolo a sus necesidades funcionales y de durabilidad según la tipología de cada una de ellas.

Así pues, y según la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, las obras incluirán la reparación de zonas de firme dañado mediante fresados localizados y reposición de una capa de firme, sellado de fisuras lineales con mezcla bituminosa, renovación y homogeneización de la capa de rodadura.

A mayores –y dependiendo de las necesidades de los viales– se definen una serie de actuaciones complementarias como la reposición de la señalización horizontal en los tramos en los que se cambia el asfalto o en aquellos en los que ya no se bien visible.