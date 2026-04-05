El CEIP San Bartolomé participa en un plan de la Xunta para resolver conflictos de forma pacífica

Una imagen de archivo de parte del recinto educativo | D. A.

El colegio Plurilingüe San Bartolomé de Vilanova de Arousa es uno de los centros incluidos en un programa de la Xunta para enseñar a resolver conflictos desde la “mediación pacífica”. Se trata de ‘Acordamos Convivir’, en el que participan unos 1.500 alumnos de una veintena de centros en toda Galicia. El vilanovés es uno de los cinco de la provincia de Pontevedra y el único de toda la Ría de Arousa.

Se trata de una “iniciativa piloto” impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, dentro de la “aposta da Xunta, como prioridade de goberno, por manter un bo clima de convivencia nas aulas e eliminar a lacra do acoso escolar”, indican desde el departamento autonómico.

Se realiza en colaboración con la Fundación Sergio Villar, creada para promover los valores de solidaridad, convivencia y apoyo a colectivos vulnerables y que desarrolla parte da su actividad en centros educativos de la provincia de A Coruña.

El programa se desarrolla en tres fases, a lo largo de las que la Consellería de Educación proporciona a los centros participantes recursos específicos para la resolución pacífica de los conflictos y el fomento de una educación basada en la convivencia, y el respeto, así como en la promoción de la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención al acoso y al ciberacoso, detallan.

Las tres fases

La primera de estas fases consiste en una reunión con cada centro, para recoger información inicial sobre sus necesidades y particularidades, el la que se facilita la comunicación y el diseño personalizado de las actuaciones a implementar.

A partir de ahí, los estudiantes participan en talleres sobre mediación, de cincuenta minutos de duración e impartidos por una entidad externa especializada.

Los talleres van dirigidos a identificar los principales elementos que configuran la conducta colaborativa—empatía, cooperación y diálogo—, como “promotores de relacións sociais satisfactorias, sensibilizar sobre a necesidade de educar na xestión positiva dos conflitos co fin de previlos e practicar técnicas de comunicación afectiva consciente que favorecen a cooperación, a responsabilidade e o coidado das outras persoas”, añaden.

La tercera fase, opcional para los centros, se centra en la organización de charlas informativas para profesorado y familias con el fin de dar a conocer estas prácticas y sus efectos positivos. Se desarrolla una por cada centro participante, con una duración de dos horas y media y a realizar en horario de tarde, para facilitar la asistencia al mayor número de participantes.