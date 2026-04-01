Meaño presenta su Mes da Música, con audiciones, clases y el XXXIV Festival

Concierto durante una pasada edición del evento de bandas | Mónica Ferreirós

El Concello de Meaño hizo público el programa del Mes da Música, un ciclo que cada primavera llena de diferentes eventos, conciertos y sesiones de formación en materia musical espacios de una de las localidades de Galicia con mayor tradición de bandas de música.

El programa arrancó ya estos días, con la final de la XV edición del Concurso Novos Intérpretes ‘Jorge Domínguez’, fijado para el pasado domingo, en el centro social de Dena.

Este lunes y martes también se sucedieron diversas mastersclass o clases magistrales centradas en diferentes especialidades instrumentales, como son las de viento metal, saxofón, clarinete, violonchelo, flauta, oboe y fagot.

Próximas citas

Por delante, el sábado 11 de abril será turno de las audiciones de conjunto, con interpretaciones de los alumnos de la Escuela de Música en cuerda, guitarra, percusión, viento metal y viento madera.

El domingo 19 será turno de la tercera edición ya del ‘Meaño Canta’, configurado como un ‘Encontro de Voces Brancas’. Será a las 19:30 horas, en el pabellón de Meaño.

Ya en el último fin de semana del mes de abril, el sábado 25 tendrá lugar uno de los eventos centrales del programa cultural el Concello a lo largo del año, como es el Festival de Bandas de Meaño. Es uno de los más antiguos de Galicia y este año será su XXXIV edición, en un evento previsto en la Praza do Concello y que será presentado oficialmente en las próximas fechas.

El programa del Mes da Música 2026 se cerrará el domingo día 26, con un concierto infantil con Paco Nogueira, ‘Son Animal’. Se trata de un espectáculo para todos los públicos que tendrá lugar desde las siete de la tarde, en la Praza del Concello.

Desde el Ayuntamiento animan a todos los vecinos y visitantes a acudir a las citas y disfrutar de la mejor música.