La EDAR de A Illa no estará en mayo por la demora del invierno pero el compromiso sigue dentro del 2026

Trabajos en esta infraestructura de saneamiento, en una imagen tomada hace unas semanas | Gonzalo Salgado

La finalización de la obra de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para A Illa de Arousa estaba inicialmente prevista para este mes de mayo, pero esa previsión, avanzada al inicio de obra, no podrá cumplirse. A falta de un mes de plazo, todavía queda bastante trabajo por delante y el margen no es suficiente, reconoce el alcalde, Luis Arosa.

El primer edil apunta a lo ya sugerido hace unos meses: que la dureza del invierno y la larga sucesión de fuertes temporales impidió el normal desarrollo de los trabajos. La intensa lluvia demoró la ejecución de importantes hormigonados. Además, los vientos, por encima de unos determinados kilómetros por hora, impiden el uso de las grúas de obra, hasta el punto de que estas máquinas bloquean su activación si detectan que las rachas superan los umbrales de seguridad prefijados. Ambas cosas se dieron con frecuencia en este invierno y, aunque la obra siguió con otras ejecuciones igualmente necesarias, no se pudo avanzar al ritmo previsto en el cronograma.

“As inclemencias do tempo é o que teñen. Indicamos no seu día que os prazos cumpriríanse se o tempo deixaba, pero este inverno foi moi duro”, indica Arosa. Sus efectos se notaron, de hecho, en la demora de otras obras en marcha o en la generalizada aparición de importantes socavones en buena parte de la red viaria de la comarca.

Compromisos

En todo caso, y aunque desde el Concello no avanzan todavía una posible fecha concreta de finalización de obra, el alcalde considera que será a lo largo de este 2026. “Este ano ten que estar si ou si. E vai estar”, afirma el socialista.

El regidor indica que, pese al retraso, la obra “avanzou moito” y si se consolida el buen tiempo, podrá seguirse a buen ritmo. De hecho, adelantó que los trabajos continuarán estos días: “En Semana Santa van traballar”, “seguen estes días para recuperar tempo” y “tamén teñen formigón pedido”, para seguir quemando etapas.

Entre lo que queda pendiente de ejecutar figura “o edificio máis grande”, “supoño que estes días comezarán xa”. Arosa es optimista de cara a ver avances importantes en poco tiempo porque esta construcción: “O bo que ten” es que la mayoría de estructuras vienen ya prefabricadas y son rápidas de montar una vez en el lugar.

La obra de construcción de esta depuradora de aguas residuales comenzó hace algo más de un año, con la fase de movimiento de tierras en marzo de 2025. Tiene un presupuesto de unos 8,5 millones de euros, cofinanciada en un 80% con fondos europeos Next Generation y fue impulsada por Acuaes (Aguas de las Cuencas de España SA), que adjudicó la construcción en favor de la empresa Extraco Construcciones e Proxectos.

Una vez concluida la ejecución, la puesta en marcha será seis meses después.