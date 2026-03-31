A Illa solicita otra ayuda provincial para complementar los 500.000 ya concedidos para la zona deportiva

Parte del bipartito isleño, durante una sesión plenaria | Mónica Ferreirós

El ejecutivo de A Illa de Arousa solicita una nueva ayuda a la Diputación de Pontevedra para completar la financiación necesaria para actuar en la futura zona deportiva de Testos, donde se prevé la construcción del esperado pabellón. La junta local de gobierno se reunió hoy y, entre otros asuntos, resolvió solicitar a la institución provincial más fondos para completar la financiación de los 1.050.000 euros necesarios.

El regidor insular, Luis Arosa, explicó que la solicitud se hace al amparo del Plan +Provincia y, de aprobarse, vendría a complementar los 500.000 euros ya concedidos por la institución provincial a través del Plan Extra. “Seguimos avanzando nesta liña e comezamos cos trámites canto antes para que isto sexa unha realidade”, valoró el primer edil.

La junta local de gobierno también aprobó la solicitud de otra ayuda para financiar trabajos de conservación y reparación de la Casa Consistorial, por importe de 58.996,83 euros.

Igualmente, en el apartado de ayudas se pidieron dos más: una para la amortización de deuda, por valor de 42.469,63 euros, y otra para actividades de dinamización del gallego, por 1.400 euros.

En materia urbanística

La reunión del gobierno insular también abordó la presentación de varios escritos de particulares, resolviendo cuatro reclamaciones. Igualmente, se dio el visto bueno a tres licencias para servicios de temporada, en zonas de playa.

En materia urbanística, el BNG comunicó que el bipartito autorizó, además, cuatro nuevas licencias, así como la aprobación inicial del proyecto de urbanización del área de reparto número 28, para el desarrollo de otra bolsa contemplada en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La cuestión de mayor envergadura abordada en la junta local de gobierno de este martes, pues, fue la del área deportiva.

La actuación tiene previsto transformar 43.635 metros cuadrados en Testos, un “espazo de valor natural e paisaxístico excepcional”, en un complejo deportivo, natural y de ocio que culminará con la construcción del pabellón. El proyecto, una vez contratado, cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y también contempla la compra de 43 parcelas que pasarán a ser de titularidad pública.

Se realizará una humanización integral del espacio, con la demolición de las edificaciones obsoletas y cierres deteriorados, saneo y desbroce del terreno, apertura de sendas accesibles, alumbrado público eficiente y mobiliario urbano; se procederá a una reforestación con especies autóctonas, puesta en valor y señalización de un nuevo itinerario sobre los cons de Testos, completando la actividad con la explanación y también habrá preparación del terreno para el futuro pabellón municipal.