El BNG de Meaño pide garantías en la polémica por el rendimiento de la uva
El BNG de Meaño llevó al último Pleno municipal una moción para “rexeitar a redución do rendemento máximo da uva albariño” e instar la Xunta “a abordar os problemas estruturais da Denominación de Orixe” (DO) Rías Baixas.
El texto fue aprobado por unanimidade, aunque el propio pleno de la DO terminó retirando la medida de reducción de rendimiento. No obstante, los nacionalistas meañeses indican que esta retirada “non garante que non se volva intentar no futuro, e reclama que se desista de crear tensión nun sector que precisa estabilidade”.
Crítica económica
Tras este mismo Pleno local, el Bloque también afirmó que “o goberno de Viéitez incumpriu a regra de gasto en 2025, pechando o ano cun déficit de 500.000 euros”. “En consecuencia”, añadieron, “a Lei obrigou ao rexedor a elaborar un Plan Económico que estará vixente ata 2029”.
Lamentan que “este supón unha forte caída do investimento, cunha redución do 73% a partir de 2027, poñendo en dúbida a execución das obras previstas”. Por eso, hablan de “risco que isto supón para os servizos públicos e reclamou garantías de que non se verán afectados os servizos esenciais nin as necesidades básicas da veciñanza”.