El alcalde recibe a Marcos Nine tras conseguir el noveno Mestre Mateo: “É un orgullo para a A Illa”
El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, recibió este fin de semana en el Concello al director audiovisual Marcos Nine Búa, natural de la propia localidad insular, para felicitarlo por su noveno Premio Mestre Mateo.
El galardón, a la mejor realización por ‘Historias de Aquí’, fue entregado en la XXIV edición de los premios del audiovisual gallego, celebrada el pasado día 21.
“Cunha carreira de máis de dúas décadas, Marcos Nine consolidouse como unha das voces máis recoñecidas do audiovisual galego”, valoraron desde el gobierno local.
“Ao longo deste tempo acumulou recoñecementos en categorías tan diversas como mellor guión, mellor documental, mellor obra experimental e, agora, mellor realización. Unha traxectoria construída con talento, con criterio propio e cunha mirada singular sobre Galicia e a súa xente”, destacaron desde el Ayuntamiento isleño.
“Cine dos grandes”
Durante el encuentro de este fin de semana, el regidor insular quiso transmitirle al director “o orgullo de todo o municipio”.
“Nove premios que falan por si sós. Marcos é un orgullo para a Arousa e para Galicia. Parabéns”, declaró el mismo Luis Arosa.
“Nove veces que un fillo desta terra demostrou que dende aquí tamén se fai cine dos grandes”, concluyeron en un comunicado desde el gobierno de A Illa de Arousa.