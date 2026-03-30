Diario de Arousa

A Illa

A Illa refuerza su plantilla de forma temporal de cara al inicio de la campaña turística

El Concello insular incorpora cinco trabajadores para aumentar los departamentos de obras y servicios

B. Y. O Salnés
30/03/2026 19:26
Vista de la Casa Consistorial de la localidad
| Mónica Ferreirós
El Concello de A Illa de Arousa incorpora cinco nuevos trabajadores, de manera temporal, en las categorías de peones de obras y servicios, por un periodo de seis meses, “unha medida que se repite, como xa é habitual, en exercicios anteriores”, valora el teniente de alcalde, Manuel Suárez. El objetivo, añade, es “reforzar as tarefas de mantemento e limpeza de vías, parques e praias do municipio”.

“Este labor cobra especial importancia coa chegada da época estival, cando a carga de traballo aumenta de maneira considerable debido á afluencia de visitantes”. “De feito”, añade el también líder nacionalista, “este reforzo xa comezou a notarse durante a Semana Santa, na que a vila rexistrou unha elevada presenza de turistas xa desde a primeira fin de semana na que o bo tempo acompañou e parece que vai seguir así toda a semana”, añadió.

Mejoras

Suárez valora que “a incorporación deste persoal resulta fundamental para garantir que A Illa de Arousa manteña uns estándares óptimos de limpeza e conservación, especialmente nun momento no que a actividade turística comeza a intensificarse”.

“Este tipo de actuacións non só melloran a imaxe do concello, senón que tamén contribúen ao benestar da veciñanza e á calidade da experiencia das persoas que nos visitan”. En cuanto a la llegada de turistas durante estos días, valora que “os visitantes puideron gozar da gastronomía local, da riqueza natural de A Illa e, por suposto, da hospitalidade da súa veciñanza, consolidando o municipio como un destino atractivo nestas datas”, concluye el teniente de alcalde.

