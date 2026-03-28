El marisqueo se mueve ante una propuesta de exención de la Seguridad Social por el carburante

La PDRA celebró una charla en A Illa sobre el estado de la Ría Mónica Ferreirós

El sector del marisqueo planteará su inclusión efectiva en una propuesta de exención de cuotas a la Seguridad Social para el sector pesquero que se plantea como medida de ayuda ante la escalada de los precios de los carburantes.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores planteó al secretario de Estado de la Seguridad Social, durante un Consejo General del Instituto Social de la Marina (ISM), la “necesidad de adoptar medidas que contribuyan a paliar el impacto del incremento del coste del combustible en el sector”.

En este sentido, se planteó esa exención temporal, tanto para empresas como trabajadores del “sector pesquero”.

En Arousa, cofradías como la de Vilanova se han movido ya para intentar concretar que el sector del marisqueo también entre dentro de esta exención. “Os mariscadores e mariscadoras tamén temos desplazamentos”, argumentaba el patrón mayor, Rosalino Díaz, que anunció una ronda de contactos con otros patrones para valorar la situación.

Charla de la PDRA

Por su parte, el Concello de A Illa acogía ayer una reunión de la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA). El colectivo alerta de lo que considera “gravísima situación da Ría”, con sectores como el marisqueo en situación límite.