Vilanova creará un ‘splash park’ y abrirá calles nuevas en las que ofrecer suelo para vivienda pública

Morgade, Durán, Martínez Allegue y Tourís, en la reunión de ayer | cedida

Vilanova proyecta una nueva zona de esparcimiento en el centro urbano con la creación de un ‘splash park’, así como la apertura de nuevas calles ya previstas en el planeamiento, que permite urbanizar nuevas áeras en las que ofrecer a la Xunta terreno para construir vivienda pública.

Estos fueron algunos de los asuntos abordados ayer en una reunión en Santiago entre el alcalde, Gonzalo Durán, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, entre otros representantes municipales y autonómicos. Otras de las cuestiones fueron mejoras viarias: tanto en el vial de la parcelaria como nuevos carriles bici y aceras.

Tras la salida de la reunión de trabajo, el Concello comunicó que se construirá el citado ‘splash park’, una área de juegos acuáticos diseñada sin profundidad de agua, caracterizada por superficies antideslizantes con chorros, aspersores, fuentes y demás. Al no haber profundidad, es apta para el uso recreativo de niños con total seguridad. Está prevista su ejecución en el entorno del Jardín Umbrío, en pleno centro urbano.

Vivienda y viales

El regidor también indicó que uno de los objetivos a medio y largo plazo es conseguir “suelo edificable barato para poder hacer vivienda social”. La idea es ejecutar “calles pendientes de abrir”, pero incluidas o previstas ya en el planeamiento urbanístico. De esta forma, se agilizan los plazos, sin necesidad de modificaciones puntuales, como la que sí, por ejemplo, está actualmente en trámite en la zona.

Aunque los técnicos trabajan actualmente analizando varias localizaciones posibles, Durán avanza que una de estas zonas en estudio es en el área de la plaza Doctor Carlos Sanmartín, en el entorno de Correos.

En cuanto a la mejora de infraestructuras viarias, la Xunta comprometió la pronta adjudicación de la conexión del vial sin salidas de la parcelaria, tanto en el entronque en Baión con la PO-531 como con la PO-301 en Pontearnelas. Las obras comenzarán “en poucas semanas”.

A mayores, la conselleira se comprometió a tramitar dos planes Urbe en los próximos meses, uno que recogerá obras de humanización de la calle Agustín Jambrina y otro la ampliación e aceras y carril bici en la Avenida do Recheo. También en este paquete se incluirá el citado ‘splash park’ en el entorno del Jardín Umbrío.

La titular del departamento autonómico recogió, igualmente, la petición municipal de terminar el tramo de aceras que une el municipio vilanovés con Cambados, en la PO-549, completando así la red de sendas peatonales que discurren por el margen de esta carretera autonómica.

En la reunión participaron también la concejala de Obras y Urbanismo, Nuria Morgade, así como el teniente de alcalde y diputado provincial, Javier Tourís.