Ribadumia lanza una campaña de desbroces de viales y abre de nuevo su oficina de turismo
El Concello de Ribadumia anuncióhoy la puesta en marcha de una nueva campaña de desbroce y limpieza de viales, así como la apertura de su oficina de información turística, de cara a Semana Santa.
La nueva oleada de mantenimiento viario se realiza en colaboración con la Diputación, en las carreteras de titularidad provincial que cruzan el municipio. “Os operarios están a levar a cabo labores de posta a punto destas vías empregando maquinaria e tractores desbrozadores con brazo lateral especializados, o que permite actuar de maneira eficaz nas marxes das estradas e en zonas de difícil acceso”, explican desde el ejecutivo que presiden David Castro.
Oficina de turismo
En cuanto a la oficina de turismo, abrió hoy y permanecerá activa hasta el 6 de abril, “co obxectivo de ofrecer información sobre os diferentes atractivos turísticos do noso municipio aos numerosos visitantes que se agardan nestas datas”, en las vacaciones de Semana Santa.
La oficina estará operativa de martes a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas. Los sábados, domingos y días festivos atenderá en horario de mañana, de 9 a 13:30 horas, mientras que los lunes permanecerá cerrada.