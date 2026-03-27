Pazo Baión lanza una “experiencia prémium” para Semana Santa

Los productos que podrán degustarse en esta cita | cedida

Pazo Baión lanza ‘Vinos de Colección’, una “experiencia prémium” para Semana Santa que fusiona “tradición, innovación y lujo en pleno corazón del Valle del Salnés”, valoran.

Serán dos horas que transportan al visitante “a través de la historia de la finca, sus viñedos y el cuidado proceso de elaboración de sus vinos”. “Una propuesta pensada para quienes buscan una inmersión completa en el universo del albariño, con un toque de exclusividad y personalización”.

Durante esta experiencia, los enoturistas podrán disfrutar de la degustación de cuatro albariños de colección y un maridaje de productos gallegos de calidad, como quesos y conservas. Recomiendan reservar, en su web, el 636 800 234 o en enoturismo@pazobaion.com.