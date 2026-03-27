Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Pazo Baión lanza una “experiencia prémium” para Semana Santa

Redacción
27/03/2026 18:28
Los productos que podrán degustarse en esta cita
Los productos que podrán degustarse en esta cita
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Pazo Baión lanza ‘Vinos de Colección’, una “experiencia prémium” para Semana Santa que fusiona “tradición, innovación y lujo en pleno corazón del Valle del Salnés”, valoran. 

Serán dos horas que transportan al visitante “a través de la historia de la finca, sus viñedos y el cuidado  proceso de elaboración de sus vinos”. “Una propuesta pensada para quienes buscan una inmersión completa en el universo del albariño, con un toque de exclusividad y personalización”.

Durante esta experiencia, los enoturistas podrán disfrutar de la degustación de cuatro albariños de colección y un maridaje de productos gallegos de calidad, como quesos y conservas. Recomiendan reservar, en su web, el 636 800 234 o en enoturismo@pazobaion.com.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina