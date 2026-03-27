La capilla de San Pedro de Mouzos reabre para recibir a los peregrinos de la Variante

Voluntarios durante las aperturas, el año pasado Gonzalo Salgado

La capilla de San Pedro de Mouzos reabrirá sus puertas este fin de semana para recibir, una temporada más, a los peregrinos que recorren la llamada Variante Espiritual del Camino Portugués a Santiago de Compostela.

Así lo indicaron los vecinos que colaboran en esta apertura y visitas al templo desde hace años, en la parroquia vilanovesa de Tremoedo.

“Trátase dunha iniciativa que se leva realizando desde hai xa máis de dez anos, mantendo viva a tradición de abrir a capela e ofrecer un punto de acollida aos peregrinos que pasan pola zona”, declaraban ayer.

Esta labor la había realizado durante años José Prado, quien, a sus 98 años seguía haciéndola, un trabajo que, tras su fallecimiento, lo hizo merecedor de un homenaje por sus vecinos en enero del pasado año 2025.

Aquel homenaje a José Prado tuvo lugar el 25 de enero de ese año, con respaldo del Arzobispado de Santiago. Su nombre quedó grabado en la historia de la capilla, como el de su hijo Jaime, fallecido años atrás, y quien había sido uno de los impulsores de la construcción del templo, en 1978. También de la reconstrucción de 1999.

Ahora, el grupo de voluntarios retoma un año más esta labor, para consolidar una tradición asentada desde hace años.