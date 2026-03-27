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Diario de Arousa

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A Illa

El PP denuncia el mal estado del parque infantil y del entorno del náutico de O Bao

Critican la falta de mantenimiento, con juegos con piezas deterioradas o rotas y óxidos en varios anclajes

Beni Yáñez
27/03/2026 00:05
Algunos de los elementos sobre los que piden mayor mantenimiento
Algunos de los elementos sobre los que piden mayor mantenimiento
| cedidas
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El Partido Popular de A Illa de Arousa publicó esta semana sendas críticas por lo que consideran un mal estado de conservación tanto del parque infantil como del entorno del edificio de usos náuticos en O Bao.

Sobre el primero, señalan que “levamos anos avisando do seu estado ruinoso, incluso pedimos o seu peche para evitar posibles lesións”. No obstante, lamentan que “cada vez está en peor estado”, criticando que “o grupo de goberno PSOE/BNG ten outras prioridades a pesar dos grandes ingresos das multas”, opinan.

Óxidos

Sobre el edificio y entorno del inmueble de usos náuticos, añaden que “a falta de mantemento chega aquí tamén”. “Ademáis da mala imaxe, canto máis tempo pase, máis custoso será seu arranxo”. Acompañan fotografías de suciedad y óxidos, también en los anclajes de la estructura con forma de vela ornamental.

En el caso del parque infantil, señalan algunos elementos rotos, como piezas de madera y cuerdas.

“Manter en bo estado o que temos é o mínimo que deberían facer quenes están gobernando”, concluyen los populares en sus redes sociales

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