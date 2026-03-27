El CRDO retira la propuesta de reducción de los rendimientos de kilos de uva

Racimos de uva en una viña de O Salnés, durante la campaña de vendimia Mónica Ferreirós

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Rías Baixas retiró la propuesta de reducción de rendimientos de 12.000 a 10.000 kilos de uvas en producción permitida por hectárea.

Así lo indicaron hoy desde Unións Agrarias, que valoró que esta retirada se consiguió “grazas a presión social exercidas polas asembleas de produtores”. La central considera que esa medida era “totalmente inxustificada e inasumible porque xeraría un grave perxuízo para os pequenos viticultores en toda a denominación de orixe e sobre todo no Salnés”.

Temían “un recorte inasumible que suporía deixar os ingresos de 3.600 pequenos produtores por debaixo do salario mínimo interprofesional”, algo que criticaban con dureza.