O Salnés
El CRDO retira la propuesta de reducción de los rendimientos de kilos de uva
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Rías Baixas retiró la propuesta de reducción de rendimientos de 12.000 a 10.000 kilos de uvas en producción permitida por hectárea.
Así lo indicaron hoy desde Unións Agrarias, que valoró que esta retirada se consiguió “grazas a presión social exercidas polas asembleas de produtores”. La central considera que esa medida era “totalmente inxustificada e inasumible porque xeraría un grave perxuízo para os pequenos viticultores en toda a denominación de orixe e sobre todo no Salnés”.
Temían “un recorte inasumible que suporía deixar os ingresos de 3.600 pequenos produtores por debaixo do salario mínimo interprofesional”, algo que criticaban con dureza.