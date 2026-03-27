A Illa

Arosa afirma que el PP “fai o ridículo” sobre el estado del parque y el náutico de O Bao

El gobierno pidió en diciembre fondos a la Diputación para el edificio y recibió el “no” de la Xunta para el área infantil

Beni Yáñez
27/03/2026 22:09
Estado del graderío del inmueble de usos náuticos
cedida
El alcalde de A Illa, Luis Arosa, salió al paso de las criticas del PP sobre la falta de mantenimiento del parque infantil y del edificio de usos náuticos de O Bao. Considera al regidor que la oposición hace “o ridículo” con estas críticas.

“O Partido Popular de A Illa de Arousa acaba de ‘descubrir’ o estado do náutico deportivo. Sorpresa. O goberno municipal leva traballando niso dende decembro do ano pasado, cando aprobou solicitar ao Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas da Deputación de Pontevedra 105.500 euros para a súa mellora”, indicó sobre la gestión ya realizada.

En cuanto al estado del parque, con algunos elementos rotos o deteriorados, el primer edil replica a los conservadores que “lembrámoslle que a Xunta de Galicia denegou ata en dúas ocasións o parque infantil do Bao. Seguiremos intentándoo, porque os veciños meréceno”.

Por todo ello, criticó a su vez al PP: “A Arousa precisa que se traballe para resolver os problemas, non escribir dende o sofá da casa”.

Los populares, a su  vez, contestaron ya también a este mensaje el regidor: “É lamentable que culpe á oposición do que vostede non sabe xestionar ante outras administracións”.

Le piden por ello “menos soberbia e máis xestión”. “O PSOE debería reflexionar o seu candidato, porque éste pobo merece alguén con máis educación e moita menos soberbia”, arremetieron.

Algunos de los elementos sobre los que piden mayor mantenimiento

El PP denuncia el mal estado del parque infantil y del entorno del náutico de O Bao

