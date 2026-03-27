A Illa sufre un corte de luz y podría registrar otro este sábado

Una vista de la localidad insular | Mónica Ferreirós

La localidad de A Illa de Arousa sufrió esta tarde un corte de luz que afectó a unos 3.000 clientes de la Compañía de Electrificación. La necesidad de realizar una nueva reparación en la red podría causar otro corte en la mañana del sábado.

Así lo indican desde la empresa, que señala que durante unos 50 minutos de la tarde de este viernes, "hemos tenido una falta de suministro eléctrico en nuestra zona de distribución de A Illa", debido al "fallo de un elemento de protección", en la línea de media tensión en Vilanova.

"La avería se ha podido reparar provisionalmente", añaden. Pero "para más seguridad", "nos vemos obligados mañana a primera hora a sustituir el elemento dañado, para evitar una nueva avería", concluyen en un comunicado emitido esta tarde.