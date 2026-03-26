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Ribadumia

Ribadumia pone a punto sus cementerios de cara a la Semana Santa

Redacción
26/03/2026 19:35
Un operario durante los trabajos
Un operario durante los trabajos
| cedida
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El Concello de Ribadumia ejecuta estos días diferentes tareas de limpieza y mantenimiento en los cementerios municipales, con el objetivo de que estos espacios se encuentren en perfectas condiciones para las visitas que se esperan coincidiendo con la próxima celebración de la Semana Santa.

Así lo indicaron ayer desde la entidad local, señalando que, como es habitual en estas fechas, los operarios municipales están realizando labores integrales de puesta a punto, tanto en el interior como en los accesos exteriores de los camposantos.

Limpiezas y mejoras

Entre los trabajos que se están desarrollando se incluyen tareas de desbroce, limpieza de zonas ajardinadas y espacios comunes, revisión de los puntos de luz y acondicionamiento general de las instalaciones, detallan desde el ejecutivo municipal que preside David Castro.

“Estas actuacións permiten garantir o bo estado dos cemiterios e reforzar a seguridade das persoas visitantes, nunhas datas nas que aumenta a afluencia de veciños e veciñas a estes espazos”, valoran. “Con estas accións, o Concello de Ribadumia continúa traballando para ofrecer espazos públicos coidados e accesibles”, manteniéndolos en “óptimas condicións”.

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