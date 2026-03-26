El patrón declara como testigo en la causa de Vales contra Durán y niega haber filtrado el documento

De izquierda a derecha: Lino Díaz, María José Vales y Gonzalo Durán | Gonzalo Salgado

El Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Vilagarcía tomó ayer declaración, en calidad de testigo, al patrón mayor de Vilanova, Rosalino Díaz, un paso más de la instrucción de la causa motivada por la denuncia de la líder socialista y anterior patrona mayor, María José Vales, contra el alcalde, Gonzalo Durán.

Díaz acudió ayer sin abogado, “porque non teño nada que ocultar” y, en su calidad de testigo, con la obligación legal de decir la verdad. Entre las preguntas que se plantearon figuró una de las claves: si fue él quien había filtrado al alcalde, en aquella campaña, un documento de la Fiscalía en un procedimiento que partió de la Cofradía e interpuso el propio patrón. De fondo, la denuncia de supuestas ilegalidades contra el anterior equipo gestor, entre ellas, la gestión de grúas de descarga, así como posibles cobros irregulares por una directiva.

Díaz negó haber filtrado nada y así lo reiteró también ayer a la salida del edificio judicial, poco después de las dos de la tarde. Añadió, incluso, que no mantenía ningún tipo de relación con el regidor antes de haber tomado posesión del cargo de patrón mayor y que su contacto ahora con él es únicamente en calidad de representante de la Cofradía, frente a la persona que ostenta la Alcaldía, siendo dos instituciones que acostumbran a relacionarse en virtud de la vida y gestión municipales. “Teño que tratar con él por razóns da Confraría” y eso sería todo, remarcó. “Eu non o filtrei”, contestó ayer a preguntas de este medio.

La declaración de Durán

El propio Durán, hace unos meses, durante su declaración como investigado en esta causa, reiteró lo que ya había expresado en anteriores ocasiones: que dicho documento le había aparecido en un sobre en el buzón de su casa. Reconoció que sí fue a la Cofradía posteriormente para comprobar su autenticidad y entonces señaló a Rosalino Díaz como la persona que le habría aclarado ciertos detalles sobre la posible imputación de María José Vales.

En cualquier caso, durante la toma de declaración ayer del patrón mayor, este afirmó que no él no facilitó documento alguno al regidor, ni le comentó nada de lo abordado durante las reuniones internas del Pósito. Recordó además que las actas de esos encuentros, que también comenzaron a circular entre las partes ya entonces, se ponen en el tablón de anuncios de la Cofradía.

“Eu non filtrei. É ridículo que se me pregunte iso, se estou vendo que o documento anda por todos os sitios”, valoraba ayer Lino Díaz, que subrayó que “eu non estou metido neses asuntos, nin en política, sempre o dixen”, reiteró, molesto, por verse salpicado, aunque sea de forma indirecta, en este caso.

La causa deriva de las acusaciones que el regidor había vertido en campaña sobre la entonces candidata del PSOE, atribuyéndole una presunta irregularidad durante su etapa al frente de la Cofradía. La Fiscalía admitió que el nombre de Vales apareció en las diligencias de investigación por error, aunque el regidor mantuvo que la socialista sería investigada. Ahora el juzgado trata de dirimir si aquello fue, como sostiene la denunciante, un delito de calumnias o si, como sostiene Durán, había base cierta para decirlo.