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Meis

Meis contrata la eliminación de la fosa séptica municipal y la creación de un bombeo

El contrato se adjudicó en favor de la empresa Covsa, por un importe de 90.500 euros, para actuar en Silvoso

Beni Yáñez
25/03/2026 00:15
La alcaldesa, Marta Giráldez, y parte de su equipo de gobierno, durante un Pleno
La alcaldesa, Marta Giráldez, y parte de su equipo de gobierno, durante un Pleno
| Gonzalo Salgado
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El Concello de Meis acaba de adjudicar le eliminación de la fosa séptica municipal ubicada en Silvoso y la creación de un bombeo, para la mejora del sistema de saneamiento en la zona. Lo hace en favor de la empresa Construcciones, Obras y Viales (Covsa), con un importe total, incluidos impuestos, de 90.593,33 euros.

La fosa séptica en cuestión se localiza en un lugar próximo al local social de San Salvador de Meis, en un entorno cercano a un riachuelo.

Filtraciones

Hasta esta fosa se conducían parte de las aguas residuales del saneamiento de las inmediaciones, pero desde hace años se comenzaron a detectar problemas en el sellado de la fosa, que provocan tanto malos olores como filtraciones de material fecal al subsuelo.

El objetivo de la actuación ahora adjudicada es suprimir esta fosa  séptica, cortando de raíz, así, el problema contaminante. También se contempla la creación de una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR), además de su conexión con la red de saneamiento existente, para la canalización de las aguas fecales hacia la depuradora mancomunada.

Y había sido sometida a un anterior procedimiento del licitación que quedó desierto y ahora fue por vía negociada.

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