Meaño pavimenta tramos del vial que conecta Ganón en Xil con O Castro en Dena

Vista de la carretera donde se realizan las actuaciones | cedida

El Concello de Meaño comunicó esta semana el inicio de obras de pavimentación de tramos y la mejroa de cunetas en el vial municipal interior que une los núcleos de población de Ganón, en Xil, con O Castro, Dena.

Las obras consisten en la renovación del pavimento de la calzada, la ejecución de canalización de aguas pluviales, la construcción de cunetas de hormigón, así como la mejora de la señalización, “garantindo unhas condicións de circulación máis seguras e eficientes”, valoran desde el Ayuntamiento meañés.

La ejecución de la obra cuenta con financiación del programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

“Con esta actuación, o Concello reafirma o seu compromiso coa mellora das infraestruturas municipais”, añaden. “Esta obra enmárcase dentro do plan municipal de mellora da rede viaria, cuxo obxectivo é dotar ao municipio de infraestruturas modernas, seguras e adaptadas ás necesidades actuais”, declaró el alcalde, Carlos Viéitez.