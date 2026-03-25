Más de tres meses con un tendido descolgado sin que nadie lo arregle

Sin título-1 copia

Desde comienzos de enero. Desde entonces llevan unos vecinos de O Cantiño, en A Illa de Arousa, luchando para que alguien retire y vuelva a enganchar correctamente un tendido de cable telefónico y fibra, descolgado de las fachadas en uno de los primeros temporales del año. El viento desenganchó las grapas que sujetaban esta importante maraña de cables y, con el paso de las semanas, el tendido está cada vez más descolgado, denuncian vecinos afectados.

Uno de ellos explicaba ayer que, tras unas semanas de espera, él mismo había contactado con la empresa de telefonía solicitando el arreglo. De eso van tres meses “e ninguén fixo nada”, a pesar de varias llamadas más para intentar dar con una solución.

Los cables entorpecen sobre todo a una vivienda y también complica la situación a una terraza de hostelería, que tiene dificultades para desplegar el toldo. Cansados de la inoperancia de la empresa, los afectados también contactaron con el Concello: vía telefónica, en persona, ante el alcalde, ante el departamento de Obras y ante la Policía Local.

“Agora mesmo non temos Policía, polo que non é posible presentar denuncia”, protestaba el mismo residente. Del regidor y del área de Obras, indica que fue atendido, pero que en ambos casos les indicaron que el Ayuntamiento no podía meter mano ni actuar sobre una línea de la que no es titular.

El Concello ya contactó

El primer edil, Luis Arosa, confirmaba ayer la existencia del problema con la empresa titular. “Telefónica é un escándalo”, valoraba molesto. “Non hai forma de que fagan caso para arranxos, como postes que rompen ou cables que quedan colgados. Tardan meses, a veces incluso anos, en vir arranxalo”. De hecho, recordó que “hai anos botaramos anos cun poste. Eles non fan nin deixan que ti fagas, porque o Concello tampouco poder tocar os cables”.

El alcalde lamenta la situación, que considera un “perigro tremendo porque lle pode chegar a caer a alguén e é un tocho bonito de cables”.

El regidor también indica que si fuese un tendido eléctrico no habría este problema: “Coa Compañía de Electrificación, están aí sempre que se precisa. Pero con esta, é horrible”, valoró. 