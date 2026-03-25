La Fiscalía recurre la sentencia del Karar al apreciar “errores” en las multas

Un momento del juicio, celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, en Vigo s | EFE / Salvador Sas

La Fiscalía Provincial de Pontevedra confirmó hoy la presentación de un recurso de apelación contra la sentencia de la causa del buque MV Karar en la que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a 26 personas relacionadas con el transporte de 3´8 toneladas de cocaína con origen en Panamá y destino al puerto de Vigo, entre ellas, el arousano Juan Carlos Santórum.

El Ministerio Público busca corregir lo que considera errores en la imposición tanto de las sanciones económicas como en la de la pena de prisión para uno de los encausados. Así, el recurso no cuestiona los hechos probados ni la responsabilidad penal de los condenados, sino que “se dirige a garantizar la correcta aplicación de la ley penal en la determinación de las penas”, señala la Fiscalía en un comunicado.

Las multas

De esta forma, indica que el eje principal de la apelación se centra en la fijación de las penas de multa. Siempre según la Fiscalía, la sentencia incurriría en un error al calcularlas, superando los límites legales y el marco fijado por la acusación. Por ello, en el recurso insisten en que “las penas de multa no pueden ni bajar de 146.309.350,08 euros, ni tampoco subir de 438.928.050,24 euros”. A mayores, argumenta la Fiscalía que “el tribunal no puede imponer penas superiores a las solicitadas por las acusaciones, en aplicación del principio acusatorio”. En virtud de este, “no pueden subir de los 400.000.000 euros instados por la acusación”, consideran.

Por ello, concluye que la sentencia incurriría en un error al “elevar indebidamente” las multas: “Está incurriendo, ella sí, en un craso error”.

Así pues, solicita que las multas sean ajustadas a los límites legales, proponiendo en la mayoría de los casos la imposición de dos sanciones: una de 400 millones de euros y otra equivalente al valor de la droga intervenida.

Penas de prisión

En cuanto a las penas de prisión, la Fiscalía, con carácter general, no las recurre, al considerar que su fijación “entra dentro del margen de discrecionalidad del tribunal sentenciador”. Sí impugna la pena de prisión en un caso concreto, el de uno de los condenados, al apreciar un “error” en su cálculo: “La pena mínima legal” en ese caso “ha de ser de 9 años y 6 meses de prisión, no de 9 años y 1 día”.

La droga fue intervenida en abril de 2020 y, según el fallo, tenía una pureza del 77,6 % y su valor en el mercado ilícito alcanzaría los 146,3 millones.