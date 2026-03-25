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A Illa

A Illa celebra este viernes una mesa redonda sobre el asociacionismo de mujeres

Redacción
25/03/2026 19:04
Será en la segunda planta de las Casas Modernistas
Será en la segunda planta de las Casas Modernistas
Gonzalo Salgado
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El Concello de A Illa de Arousa celebra este viernes, con motivo del programa del 8-M, una mesa redonda sobre el asociacionismo de mujeres. Será en la segunda planta de las casas modernistas, entre las 20 y las 22 horas.

“Convidámoste a participar nun espazo de encontro, reflexión e diálogo sobre o asociacionismo de mulleres na nosa contorna”, animan desde el Ayuntamiento insular.

En la cita se hablará de “experiencias reais e próximas, de dificultades, logros e retos, da importancia de organizarnos para avanzar na Igualdade” y también se creará “un espazo final de diálogo relaxado entre as persoas asistentes”.

Participantes

Las personas invitadas a debatir en la mesa son Inma Rodríguez Paz, de la organización de productores de A Illa OPP20; María  José Vales Martínez, de la entidad Mulleres Salgadas de integrandes del sector del mar, así como Daisy Alcalde Monteagudo, del colectivo feminista O Soño de Lilith. La sesión estará moderada por Ana Millán Dieste, de la asociación Arousa en Transición.

La cita estará abierta a la participación de la ciudadanía en general, por lo que animan a todos los vecinos a asistir, escuchar y participar.

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