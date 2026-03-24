Ribadumia oferta vacantes de albañil, peón de obras, monitor de ocio y técnico de urbanismo

Una vista de la Casa Consistorial ribadumiense

El Concello de Ribadumia solicitó una subvención al amparo de la línea 3, para la activación del empleo, del Plan +Provincia 2026, promovida por la Diputación de Pontevedra. El ente provincial le concedió al Ayuntamiento una subvención por imponerte de 99.000 euros para la contratación de seis trabajadores en distintos puestos.

Tal y como se determinan en las bases de la convocatoria, se procederá a la presentación de las correspondientes ofertas de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia, por lo que, quienes quieran ser contratados deberán ser personas desempleadas, inscritas en dicho servicio de empleo como demandantes no ocupados.

Los puestos de trabajo ofertados abarcan los siguientes sectores. Un albañil y tres peones de obras públicas, que desem-peñarán tareas relacionadas con la mejora y mantenimiento de la infraestructura municipal; una plaza para monitor de ocio y tiempo libre, requiriéndose formación específica en este ámbito, con el objetivo de reforzar los servicios de conciliación para las familias del municipio; así como un técnico de urbanismo, requiriéndose titulación Grado en Arquitectura o equivalente.

Los contratos durarán entre abril y diciembre, con jornada laboral completa.