Dotan de nuevos ordenadores al albergue de As Sinas

La visita hoy de la directora xeral de Xuventude y autoridades municipales | Mónica Ferreirós

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitó hoy el albergue de las Sinas para comprobar la puesta a punto de las instalaciones para acoger a los participantes en el programa Campas 360, que arrancará el 10 de abril.

Además, la Xunta también equipó a centro con nuevos ordenadores para facilitar la gestión a sus responsables.

A respecto del programa autonómico, este miércoles 25 a las 22:00 horas, finaliza el plazo de inscripción en estos campamentos que tienen lugar en los fines de semana.