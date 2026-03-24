Vilanova
Dotan de nuevos ordenadores al albergue de As Sinas
La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitó hoy el albergue de las Sinas para comprobar la puesta a punto de las instalaciones para acoger a los participantes en el programa Campas 360, que arrancará el 10 de abril.
Además, la Xunta también equipó a centro con nuevos ordenadores para facilitar la gestión a sus responsables.
A respecto del programa autonómico, este miércoles 25 a las 22:00 horas, finaliza el plazo de inscripción en estos campamentos que tienen lugar en los fines de semana.