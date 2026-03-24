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Diario de Arousa

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Vilanova

Dotan de nuevos ordenadores al albergue de As Sinas

Redacción
24/03/2026 22:33
La visita hoy de la directora xeral de Xuventude y autoridades municipales
La visita hoy de la directora xeral de Xuventude y autoridades municipales
| Mónica Ferreirós
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La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitó hoy el albergue de las Sinas para comprobar la puesta a punto de las instalaciones para acoger a los participantes en el programa Campas 360, que arrancará el 10 de abril. 

Además, la Xunta también equipó a centro con nuevos ordenadores para facilitar la gestión a sus responsables.

A respecto del programa autonómico, este miércoles 25 a las 22:00 horas, finaliza el plazo de inscripción en estos campamentos que tienen lugar en los fines de semana.

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