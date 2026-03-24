A Illa felicita a Xurxo Mariño por su Premio de Divulgación Científica 2026 de la RAGC

El lucense lleva años afincado en la localidad insular | cedida

El Concello de A Illa y el propio alcalde insular, Luis Arosa, felicitaron hoy públicamente al neurocientífico Xurxo Mariño, tras conocerse su Premio de Divulgación Científica 2026 por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC). Lucense de nacimiento, lleva años afincado en A Illa de Arousa. La RAGC destaca el currículum y la amplia trayectoria y trabajo del investigador.

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago, especializado en neurofisiología; profesor del departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidade da Coruña. Forma parte del grupo de investigación Neurocom de la UDC, así como de varias sociedades científicas estatales e internacionales. Es miembro de la Sección de Ciencia, Naturaleza y Sociedad del Consello da Cultura Galega.

Trayectoria destacada

“Ten traballado en centros internacionais como o New York University Medical Center e o Instituto Tecnolóxico de Massachusetts (MIT-Boston), onde realizou o seu posdoutoramento”. Añaden desde la Academia que “o seu labor de investigación en neurofisioloxía céntrase na electrofisioloxía e farmacoloxía do sistema visual, o circuíto tálamo-cortical e o ciclo soño-vixilia. Ten numerosas publicacións científicas en revistas especializadas, así como comunicacións en congresos nacionais e internacionais. Paralelamente, ten desenvolto software especializado de estimulación, rexistro e análise electrofisiolóxica, e colaborado no desenvolvemento de ferramentas estatísticas de análise”.

También colabora en periódicos publicaciones y medios digitales, revistas de divulgación y diferentes medios, privados y públicos como RG, RNG y TVG.

Además, cuenta con varios libros publicados, conferencias y seminarios y en 2006 inició los cafés-teatro científicos, “unha actividade centrada na difusión da ciencia en bares de pequenas localidades xunto a actores”. “Tivo un notable éxito e foi incluída pola FECYT entre as ‘prácticas inspiradoras en cultura científica’. Crea e representa por toda España formatos de comunicación científica que mesturan teatro e charla convencional. Os seus shows científicos foron levados nunha xira mundial polo Instituto Cervantes”, valoran. Cuenta además con otros premios.

El premiado valoró su “enorme satisfacción” por este nuevo reconocimiento. “O coñecemento dalgúns aspectos científicos básicos sobre este mundo no que vivimos é esencial para ter capacidade de pensamento crítico”. “Na nosa vida cotiá precisamos tomar decisións relacionadas con produtos do coñecemento científico como, por exemplo, as vacinas, a enerxía nuclear ou os alimentos transxénicos. Para decidir podemos deixarnos levar polo que din outras persoas, pero o ideal sería ter unha opinión propia”. “A divulgación da ciencia serve, entre moitas outras cousas, para iso”.