Una colisión frontal en el vial al puerto deja al menos tres heridos

Estado en el que quedó uno de los vehículos implicados | cedida

El llamado vial al puerto de Vilagarcía desde la rotonda de Godos registró en la noche del domingo al lunes un aparatoso accidente de tráfico que dejó al menos tres personas heridas. Fue necesario realizar labores de excarcelación.

El suceso tuvo lugar hacia las 23:15, en la N-640, a su paso por Baión, término municipal de Vilanova de Arousa. Según algunas fuentes de emergencias desplazadas al lugar del siniestro, se baraja como hipótesis que al menos uno de los vehículos pudiese invadir el carril contrario, produciéndose una fuerte colisión frontal.

Excarcelación

La persona más grave fue el conductor de uno de los coches, que fue derivado al Hospital Montecelo en Pontevedra. A la llegada de los Bombeiros do Salnés, de los parques de Vilagarcía y Ribadumia, tuvieron que proceder a excarcelar a los dos ocupantes del otro automóvil, que fueron trasladados al Hospital do Salnés.

El otro automóvil accidentado | cedida

La primera alerta en llegar al centro de coordinación de las emergencias del 112 Galicia fue una llamada automática del sistema de unos los propios automóviles implicados. A partir de ahí, se activó un operativo que llegó a movilizar a los bomberos de ambos parques, Urxencias Sanitarias-061 Galicia, Protección Civil de Vilanova de Arousa, Guardia Civil de Tráfico, personal de atestados y personal de mantenimiento de la vía.