Somos afirma que los parques infantiles de Barrantes tienen problemas de seguridad
Somos Ribadumia alertó hoy vía comunicado de lo que considera problemas de seguridad en los nuevos parques infantiles de Barrantes. Creen que, además, hay “xogos escasos, cutres e perigosos”.
Señalan que se realizó una inversión de 169.512,22 euros en la reforma de dos espacios lúdicos para niños, “polo que agardariamos uns parques de certo nivel e modernidade”. No obstante, opinan, “o que nos topamos foi uns parques de xogos escasos, en particular no caso do parque da Praza do Concello, cunha superficie que ocupa o dobre do anterior, logo de amplialo ocupando a zona verde existente e o parque biosaudable, pero que quedou case co mesmo número de elementos de xogo que o parque anterior”.
En ambos espacios, añaden, “os novos conxuntos con tobogán, que acostuman ser os que máis gustan, resultan un perigo que obrigan aos pais a estar axudando continuamente aos nenos e nenas a subirse a eles, no caso do parque da Carballeira con bastante dificultade para as propias nais e pais pola forma do xogo. Ademais eses xogos teñen un deseño con aperturas e ocos que poden favorecer caídas”, sostienen.
También afirman que “a construción do parques resulta a todas luces chapuceira. Non se achanzaron as soleiras correctamente, e da a impresión de que o cespede artificial está colocado enriba do anterior caucho”.