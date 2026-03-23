Ribadumia apuesta por la educación en su I Mesa sobre Violencia de Género

El órgano celebró eta mañana su primera sesión en el salón de Plenos | M. Ferreirós

El Concello de Ribadumia celebró hoy su I Mesa de Coordinación Local Fronte á Violencia de Xénero en un acto celebrado en la Casa Consistorial y en el que quedó patente la apuesta por la educación de los más jóvenes como vía para erradicar la violencia machista a medio y largo plazo. Así lo indicó el alcalde, David Castro, que presidió el órgano junto a la jefa de la Unidad sobre la Mujer en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, María José Rodríguez.

La creación de dicho órgano “responde á necesidade de reforzar o traballo coordinado no propio municipio, especialmente entre aqueles profesionais que manteñen un contacto directo coas veciñas e, de maneira particular, coas vítimas de violencia de xénero”, detallan desde la entidad local.

La creación de esta mesa tiene su origen en las sesiones de capacitación del 24 de septiembre y 1 de octubre, promovidas por el Ministerio, en las que se destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional a nivel municipal. Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad su constitución en sesión del 6 de noviembre.

Carácter técnico

Desde el Concello destacaron que “esta primeira sesión tivo un carácter técnico, centrado en sentar as bases de funcionamento da mesa, mellorar as canles de comunicación entre os distintos servizos e compartir información sobre os recursos dispoñibles”. También se abordaron las diferentes líneas de trabajo desarrolladas por el Ayuntamiento en los últimos meses, en materia de igualdad, prevención y sensibilización, “con múltiples iniciativas dirixidas á cidadanía e, especialmente, á mocidade”, apuntaron.

Una de las claves de este tipo de órganos es su carácter transversal y, así, se contó con una amplia representación de diversos colectivos e instituciones que, a nivel local, actúan o se implican de alguna manera en la prevención y lucha contra la violencia de género.

De esta forma, participaron, además del alcalde y la jefa de la Unidad de Mujer en la Subdelegación representantes del Centro de Información á Muller (CIM) comarcal, Guardia Civil, Servicios Sociales, Corporación, así como del centro de salud y de los colegios del municipio.

Educación

Justamente, el papel de estos dos últimos ámbitos fue especialmente observado hoy por los representantes políticos. Rodríguez valoró que “os centros escolares e o centro sanitario son fundamentais”, tanto para la prevención a través de la formación de los más jóvenes, como “na detección e derivación das vítimas de violencia de xénero”.

Castro apuntó que con esa mesa “buscamos dar un paso máis na loita contra a violencia de xénero”, “traballando conscientes de que o colectivo da educación é moi importante”. “Cremos que desde esas idades máis temperás imos ser moito máis conscientes e traballar po unha sociedad máis xusta e igualitaria, que é o obxectivo”.

Además, el hecho de reunir a todos estos agentes de ámbitos tan diversos permite “sincronizar” voluntades y trabajos. “Estas mesas buscan ser máis efectivos á hora de que se plantexan certas problemáticas, para poder resolvela” de una mejor manera. “É responsabilidade de todos”, declaró.

De hecho, la representante de la Subdelegación apuntó que “estas mesas de coordinación institucional non son un mero trámite”. Recordó que ya hubo una a nivel comarcal y que en ellas “trátanse temas importantes. A Garda Civil plantexou en O Salnés, en anteriores ocasións, certas deficiencias que se corrixiron, que, con vontade política, están saíndo e chegando a bo termo”. “Isto non é un formalismo”, insistió. “Plantexa cal é a realidade nos concellos e as posibles vías de mellora”. En esto también tiene un papel clave “o CIM como xeito de atención priotaria para as vítimas”.

Conclusiones

Las conclusiones extraídas del encuentro, así como las propuestas que surjan a partir de este foro, serám “trasladadas ao CIM do Salnés”, del que ya forma parte Ribadumia, “garantindo así unha coordinación efectiva entre o ámbito local e o comarcal”, añaden desde el Concello. Se incorporarán a la mejora de “políticas e servizos”, como destacó el regidor.

Amplia representación

Además del alcalde y la representante de la Subdelegación, participaron la concejala de Igualdade, Alba Martínez; la de Contas, Vanesa Jorge; la secretaria del Concello de Ribadumia, Dolores Franco; técnicos del departamento de Servizos Sociais, Javier Bendaña, Santiago García y Elena Souto; una representante del centro de salud, Sandra Otero; la orientadora laboral, Sonia Otero; representante del CIM do Salnés, Ana Balsa; la directora del CRA, Ana Lucio; la de la Escuela Infantil Municipal, Cristina Serantes; el director y la orientadora del CPI Julia Becerra Malvar, José Antonio Barros y Tania López; el Comandante del Puesto Interino de Cambados, Óscar Rodríguez; un miembro del Equipo Viogen de la Compañía de Cambados, Marcos Lodeiro; así como una integrante del Emume (Equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil) da Comandancia de Pontevedra, Irene García.