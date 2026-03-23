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Diario de Arousa

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O Salnés

La Diputación otorga 42.000 euros en ayudas a agrupaciones de Protección Civil en O Salnés y Ulla-Umia

A. Louro
23/03/2026 20:38
Representantes de las asociaciones recogieron la aportación
Representantes de las asociaciones recogieron la aportación
Cedida
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La Diputación de Pontevedra hizo esta mañana entrega a representantes de más de una veintena de agrupaciones de Protección Civil de las primeras ayudas de la historia de la administración a estos colectivos de voluntarios. En total, se repartieron 100.000 euros para hacer frente a adquisicón de equipamientos, material para emergencias, maquinaria o otro tipo de material que ayuda a las agrupaciones a mejorar su capacidad de respuesta.

En Arousa, se beneficiaron las agrupaciones de Cambados, Vilagarcía, Valga, Meis, Vilanova, Caldas, Ribadumia, Portas y Moraña, que recibieron un total de 41.890 euros en el marco de esta línea de ayudas provincial. A esta nómina se suma Catoira, que permanece en la lista de espera al agotarse el presupuesto de una convocatoria que nace con vocación de permanencia, al aprobarse una segunda línea de ayudas “proximamente”.

“Hoxe demostramos que os compromisos que adquire a Deputación pasan á realidade e podemos adiantarvos que estas axudas chegaron á Deputación para quedar”, señaló el presidente provincial, Luis López, en un acto en el que también estuvo presente el diputado de Emerxencias, Alejandro Lorenzo, que destacó “ese labor fundamental” que realizan las agrupaciones de Protección Civil.

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