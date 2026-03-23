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Arousa

Estos son los tres nuevos locales que la Guía Repsol recomienda visitar esta Semana Santa en Arousa

Redacción
23/03/2026 15:35
El establecimiento meañés
El establecimiento meañés
| @caralludobychuchi
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O Salnés La conocida Guía Repsol destaca 24 locales gallegos que recomienda como Soletes de primavera para disfrutar en las próximas vacaciones de Semana Santa. En el caso de la Ría de Arousa, figuran tres nuevos. Se trata de ‘Caralludo by Chuchi’, en Meaño; de ‘O Triskel’, en A Illa de Arousa y de ‘Pancomido’, en Boiro. 

Con las 24 nuevas incorporaciones, Galicia cuenta con un total de 357 Soletes, que a nivel España y Andorra, suman más de 5.000 locales hosteleros señalados. 

Desde la Guía Repsol destacan que “restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales y bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas protagonizan este decimocuarto listado” del sello. 

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