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O Salnés

Dos salinienses, entre los galardonados en los Premios Mestre Mateo del audiovisual

El isleño Marcos Nine y la meañesa Alba Domínguez figuran en los créditos de cintas reconocidas

Redacción
23/03/2026 00:05
El isleño Marcos Nine, en una imagen de archivo
El isleño Marcos Nine, en una imagen de archivo
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Los Premios Mestre Mateo del audiovisual gallego dejaron este fin de semana al menos dos nombres salinienses en la lista de cintas galardonadas. Se trata del isleño Marcos Nine, que obtuvo el premio a la mejor realización por ‘Historias de Aquí’. A mayores, ‘360 Curvas’ ganó el galardón al mejor documental, con dirección  y guión de Alejandro Gándara y Ariadna Silva, pero con la meañesa Alba Domínguez Serén en el montaje.

Tanto representantes de la corporaciones municipales de A Illa como de Meaño trasladaron ayer mensajes públicos de felicitación a ambos creadores.

Mejor película

‘Sirat’ se alzó con el premio a Mejor Película en estos XXIV Premios Mestre Mateo y se lo arrebató finalmente a ‘Antes de Nós’, la gran nominada de esta edición. Sin embargo, la cinta de Ángeles Huerta sobre Castelao igualó el récord histórico de premios alcanzado por ‘Dhogs’, de Andrés Goteira, en 2017. Otra hazaña destacable fue el pleno conseguido en las categorías interpretativas. Los protagonistas fueron para Cris Iglesias, en el papel de Virginia, y Xoán Fórneas, quien dio vida a Castelao...

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