Condenado por lanzar una piedra al cobrador de una deuda de la empresa de su hijo en Meis

La Sección Segunda del tribunal provincial confirmó la sentencia de primera instancia, de Cambados | D.A.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra confirma una pena contra un hombre acusado de arrojar una piedra a otro que pretendía cobrar una deuda de la empresa de su hijo, ubicada en Meis. El condenado lo había sido ya en primera instancia, por el Juzgado Plaza número 1 del Tribunal de Cambados, que lo declaró culpable de un delito leve de lesiones, imponiéndole dos meses de multa a razón de ocho euros diarios. Además, el fallo, ratificado ahora por la sala provincial en su totalidad, también le impone 1.012,69 euros en concepto de indemnización a la víctima.

Los hechos considerados probados por el tribunal recogen en la sentencia que en mayo de 2024, un empleado de una mercantil dedicada al cobro de cantidades pendientes acudió al domicilio de la empresa sobre la que pesaría una deuda, en el término municipal de Meis. Una vez allí, “con el fin de intentar llegar a un acuerdo” por la deuda, el responsable de la empresa “no se encontraba en el domicilio”, siendo recibido el cobrador por el padre del anterior.

“Tras explicarle el motivo de su visita”, el progenitor “se enfadó y se dirigió contra” el cobrador, “intentando acometer contra él, para luego coger una piedra”, aunque no alcanzándolo entonces, al echar el hombre a correr.

“Tras varios intentos” a la carrera, y “mientras toda esta situación era grabada con su teléfono móvil” por el representante de la entidad cobradora, este “intentó de nuevo” acercar a la otra persona “para llegar a un acuerdo”. “En ese instante”, el padre del empresario ausente “le lanzó una piedra” al trabajador de la empresa de cobros “que le impactó en el muslo izquierdo, para luego propinarle una patada en el abdomen y un puñetazo en el hombro izquierdo”.

Cruce de denuncias

Los hechos motivaron un cruce de acusaciones, ya que el cobrador también había sido juzgado por un posible delito de lesiones leves, del que fue absuelto. También el condenado fue absuelto de la imputación de otro supuesto ilícito, el de maltrato de obra.

No obstante, el condenado recurrió ante el tribunal provincial, interesando obtener la nulidad del vídeo de la secuencia aportado como prueba durante el juicio. Sostenía en el recurso que dicho vídeo había sido sometido a “manipulación técnica”, dando lugar a un “erro na avaliación da proba e a vulneración da presunción de inocencia”.

La Audiencia, no obstante, rechaza este argumento, ya que durante el procedimiento en primera instancia ni en la vista oral, se hizo “nin a máis mínima alegación relativa á súa existencia, obtención, contido, etc.” de aquella grabación que solo ahora, en segunda instancia, se intentaba desvirtuar. El resto de argumentos del recurso también fueron tumbados.