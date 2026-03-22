La Diputación compromete la financiación del 40% del centro logístico de la Mancomunidade

El presidente de la entidad provincial y el del organismo comarcal cedida

La Diputación de Pontevedra anunció hoy que financiará el 40% del futuro centro logístico de la Mancomunidade de O Salnes. El presidente de la entidad provincial, Luis López, comprometió una inversión de 250.000 euros para colaborar con el organismo comarcal en la puesta en marcha de ese centro logístico. Así se lo comunicó también al presidente de la Mancomunidade y alcalde de Ribadumia, David Castro.

El proyecto impulsado por la Mancomunidade de O Salnés, que cuenta con el apoyo de la Diputación y también de la Xunta de Galicia, se centra en la creación de un centro logístico multiservicios en una nave del polígono industrial del Salnés, en Ribadumia.

Se concentrarán servicios como agua, formación, maquinaria, residuos y varios de tipo ambiental

Se trata, recordaron hoy , de un espacio en el que el ente supramunicipal concentrará servicios como el centro de control digital del ciclo del agua y oficina técnica de la calidad del agua, el centro de control de especies invasoras y apoyo a la gestión ambiental y del centro comarcal de formación y talleres de empleo, así como el parque de maquinaria comarcal y los programas de digitalización de la recogida de residuos, refuerzo del compostaje de proximidad y el desarrollo del Salnés Lab para innovación y prototipado.

“Un antes e un despois”

Luis López valoró hoy que “falamos dun proxecto que marcará un antes e un despois na xestión mancomunada de servizos fundamentais coma a auga, o medio ambiente ou o lixo en O Salnés, que traerá unha notable mellora da eficacia do servizo de mantemento ao concentrar nun mesmo lugar toda a flota do Parque de Maquinaria da Mancomunidade e que dará un novo impulso á innovación, a formación e ao emprego en distintos ámbitos da economía”.

También quiso felicitar la “aposta da Mancomunidade de O Salnés” por este tipo de proyectos y a sus dirigentes, de los que, dijo, “demostran capacidade para planificar a longo prazo, entenden a colaboración, con administracións como a Deputación ou a Xunta, como o camiño máis curto cara a meta e avanzan sempre pola senda da sustentabilidade e a innovación”.

A su vez, reafirmó el compromiso de la administración provincial, apoyando un “investimento extraordinario que demostra o compromiso da Deputación cos concellos, cos colectivos e con todas as entidades da comarca do Salnés”, señaló el popular.