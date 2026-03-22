Cambados y Lores celebraron el San Benito de invierno

San Benito de invierno Mónica Ferreirós

Cambados y la parroquia de Lores en Meaño centralizaron ayer en la comarca las celebraciones del llamado San Benito de invierno. El momento central en la localidad cambadesa fue la salida de la procesión, que, como manda la tradición, cruzó también por la histórica Praza de Fefiñáns. En Lores, el momento más esperado es la celebración de las tradicionales poxas o subastas de animales de granja, como forma de ofrenda al santo. Durante buena parte de la jornada del sábado hubo sucesión de misas y en ambos casos una nutrida afluencia de fieles.