Ribadumia, Meaño y Sanxenxo reciben fondos para el empleo
La Diputación concede más de un millón de euros para contrataciones públicas temporales en varios municipios
La Diputación de Pontevedra aprobó hoy en junta de gobierno siete nuevas aportaciones por valor de un millón de euros apra varios municipios, a fin de impulsar 96 contrataciones temporales de empleo público, con cargo a la línea 3 del Plan +Provincia 2026-2027. En el caso de O Salnés, resultan beneficiados los ayuntamientos de Ribadumia, Sanxenxo y Meaño.
En el caso de Sanxenxo se destinan un total de 254.000 euros para la creación de 26 puestos de trabajo: seis auxiliares administrativos, doce peones de obras públicas y ocho peones de limpieza y mantenimiento.
Para Meaño van 114.000 euros, a fin de impulsar 13 contrataciones: un operario conductor, dos albañiles, cuatro peones de obras públicas, un limador, un trabajador forestal, un técnico de educación infantil, un cuidador de comedor escolar, un cuidador de tercera edad y un operario de piscina. Finalmente, a Ribadumia irán 99.000 euros para 6 contrataciones: un albañil, tres peones de obras, un monitor de ocio y un técnico de urbanismo.