Ribadumia, Meaño y Sanxenxo reciben fondos para el empleo

El presidente provincial compareció hoy tras la junta de gobierno | cedida

La Diputación de Pontevedra aprobó hoy en junta de gobierno siete nuevas aportaciones por valor de un millón de euros apra varios municipios, a fin de impulsar 96 contrataciones temporales de empleo público, con cargo a la línea 3 del Plan +Provincia 2026-2027. En el caso de O Salnés, resultan beneficiados los ayuntamientos de Ribadumia, Sanxenxo y Meaño.

En el caso de Sanxenxo se destinan un total de 254.000 euros para la creación de 26 puestos de trabajo: seis auxiliares administrativos, doce peones de obras públicas y ocho peones de limpieza y mantenimiento.

Para Meaño van 114.000 euros, a fin de impulsar 13 contrataciones: un operario conductor, dos albañiles, cuatro peones de obras públicas, un limador, un trabajador forestal, un técnico de educación infantil, un cuidador de comedor escolar, un cuidador de tercera edad y un operario de piscina. Finalmente, a Ribadumia irán 99.000 euros para 6 contrataciones: un albañil, tres peones de obras, un monitor de ocio y un técnico de urbanismo.