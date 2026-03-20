Piden doce años de cárcel por distribuir máquinas sin licencia para liftings desde una empresa de Meaño

La Audiencia de Pontevedra reserva cinco días para el juicio, esta próxima semana Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá esta próxima semana cinco días de juicio contra un acusado de vender, desde una empresa ubicada en Meaño, quince máquinas de cirugía estética importadas desde China, sin los necesarios permisos de explotación de la marca. La Fiscalía pide para él un total de doce años de cárcel, seis por la presunta comisión de un delito continuado contra la propiedad industrial, y otros tantos por otro supuesto ilícito continuado de falsedad en documento mercantil.

Además, el ministerio público solicita también contra el acusado una indemnización a la empresa afectada por importe de 652.800 euros y una multa a razón de 30 euros por día durante doce meses, esto es, unos 10.800 euros de sanción. También deberá indemnizar a cada uno de los quince compradores a los que se vendió la maquinaria estética, por importes que oscilaron en una horquilla entre los 2.663,21 y los 17.634 euros, dependiendo de cada transacción concreta con cada uno de estos clientes.

Falsificación de certificados

Siempre según el relato que sostiene la Fiscalía, entre febrero de 2015 y diciembre de 2016 el acusado, en su condición de representante legal y administrador único de una mercantil de aparatología médico estética con sede en Meaño, habría importado de China “quince máquinas de cirugía estética rotuladas con los nombres Ulthera/Ultherapy, marca registrada a nivel comunitario por la mercantil Ulthera Inc, titular del derecho de la propiedad industrial”.

Mantiene el ministerio público que “el acusado carecía de autorización del titular del derecho de marca y de la empresa Merz Pharma España S.L.U.”, “licenciataria en España para la explotación de la marca Ultherapy, para realizar esa actividad comercial de explotación de la marca”. Añade que, “guiado por el ánimo de obtener un beneficio económico injusto a costa de lo ajeno”, “distribuyó dichas máquinas, concretamente el modelo de estética facial o lifting ‘Hifu Sthetic FU13-10S’, tanto el equipo ultrasónico como el material instrumental”.

Beneficio de más de 124.000 euros

Esta distribución se habría efectuado a un total de quince clientes, por importes comprendidos en la horquilla ya referida. En total, prosigue el fiscal, “el beneficio económico obtenido por el acusado como consecuencia de su actividad ilícita asciende a 124.549,65 euros”. Para ello, el ahora investigado “falsificó los certificados de CE de los equipos vendidos, con el ánimo de menoscabar la fe pública del tráfico mercantil, aparentando su legítima procedencia”, considera la Fiscalía.

Cada uno de los compradores supuestamente defraudados reclama por el importe abonado no recuperado, mientras que la mercantil Merz Pharma España S.L.U lo hace “por el perjuicio sufrido por lucro cesante en el importe de 652.800 euros”, “correspondiente con el 60% de beneficio que hubiera obtenido con la venta de cada aparato original de la marca registrada”, concluye el ministerio público.