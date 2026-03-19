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Vilanova

Vilanova pedirá salir del plan de ajuste y tendrá presupuesto por primera vez desde 2023

El gobierno local hizo ayer una valoración positiva de la evolución de varios indicadores económicos

Beni Yáñez
19/03/2026 00:20
Vidal y Durán, en la comparecencia de ayer sobre datos económicos
Vidal y Durán, en la comparecencia de ayer sobre datos económicos
| Mónica Ferreirós
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El Concello de Vilanova solicitará al Ministerio la salida del plan de ajuste económico, en el que lleva más de una década inmerso, desde 2012, tras constatar una mejoría notable en los indicadores económicos. Así lo adelantó ayer el alcalde, Gonzalo Durán, en una comparecencia junto a la concejal Eliana Vidal en la que también avanzaron que el Concello tendrá este año presupuesto municipal, el primero desde 2023.

Tras cerrar la cuenta de 2025, Vidal indicó que existe un remanente para gastos generales de “casi 2,2 millones de euros” y un remanente ajustado de 1,5 millones. “Tenemos un ahorro neto de 2,5 millones de euros, cumplimos con la estabilidad con capacidad de financiación de más de 1,8 millones de euros”. Además, se sigue reduciendo el gasto y la deuda.

Durán indicó que actualmente esta se sitúa alrededor de los 4,5 millones de euros a largo plazo, “poquísimo en comparación” con otros ayuntamientos de población similar. “Llegamos a tener 6,5 millones de deuda”, señaló. En todo caso, destacó también que “tenemos 2,5 millones de euros en los bancos”, por lo que ve un “Ayuntamiento muy sano”. Habló de “las mejores cifras económicas en la historia” de la localidad y avanzó que los presupuestos, que se enviarán ahora a Madrid como paso previo al Pleno, subirán un millón de euros, hasta los ocho.

En este documento se contendrán nuevas inversiones para seguir concretando grandes proyectos. Después de los avances con la pasarela de Rego do Alcalde y la puesta en marcha de la obra del talaso, se plantea, por ejemplo, una inversión de 1,4 millones para la mejora de calles del centro urbano, con separativa de pluviales. Y, a través de Mar de Santiago, se buscan nuevas vías de financiación para poder retomar la transformación de la plaza de abastos.

Además, próximamente habrá una nueva modificación de crédito para incluir facturas atrasadas que seguirá bajando el periodo de pago, actualmente ya por debajo de los 90 días.

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