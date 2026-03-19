Uno de cada dos niños de Meaño tiene perfil en redes sociales que sus padres desconocen

Un momento de la jornada celebrada en Dena hace unos días | cedida

El centro social Dena en Meaño acogió el viernes la presentación del programa ‘Familias Reconectando nun Clic’. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a las familias a afrontar el uso cada vez más temprano de la tecnología por parte de los niños y promover una orientación responsable en el entorno digital.

El evento fue dirigido por Óscar Páramos, psicólogo de la Asociación Avante y coordinador del programa. Estuvieron presentes representantes de las tres ANPA, directores y profesores de los tres centros educativos participantes, junto con aproximadamente cincuenta familias y representantes de centros educativos de otros ayuntamientos interesados. Se quiere evitar que “os nativos dixitais” se conviertan en “orfos dixitais”.

La encuesta

Uno de los puntos destacados de la reunión fue la presentación de los resultados de una encuesta innovadora entre estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de 1º a 4° de ESO de los centros escolares de Meaño. Los datos reflejan la presencia creciente de dispositivos digitales a edades muy tempranas, así como su uso inadecuado. Entre las principales conclusiones están algunas de la siguientes.

El 80% de los estudiantes de 5º de Primaria ya tienen su propio dispositivo con acceso a internet. En 1º de ESO, la cifra llega al 99%. En 4º de ESO, el 50% de los estudiantes ya tienen más de un dispositivo personal.

Aunque la edad mínima legal para tener perfiles en las redes sociales es de 14 años (actualmente está elevándose legalmente a los 16 en España), por lo menos el 70% de los menores de esa edad tienen una cuenta en las redes sociales.

Incluso antes de los 14 años, el 50% de los estudiantes de Meaño reconocen tener más de un perfil en las redes sociales, el que implica la existencia de cuentas desconocidas por sus padres.Desde 5° de Primaria, 1 de cada 2 alumnos consume contenido inapropiado en línea, un porcentaje que aumenta progresivamente con cada curso hasta alcanzar 3 de cada 4, siempre según datos facilitados por la asociación.

Más del 50% de los alumnos entrevistados no reciben ningún tipo de educación digital en la casa. En tercero de ESO, el 50% del alumnado admite consumir pornografía habitualmente. En 1° de ESO, al 20% de chicos y chicas utilizan la IA para contarle su cosas y en 2° ESO el 75% de los alumnos utilizan ellos solos el teléfono. El 80% de chicos de 3° ESO duerme con un dispositivo con internet al lado mienrtas que en 4° ESO el 90% de los menores utiliza su telefóno de noche.