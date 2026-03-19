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O Salnés

Una persona inconsciente y otra herida en accidentes en A Illa y Ribadumia

Redacción
19/03/2026 21:13
El operativo de emergencias, en el accidente en la localidad ribadumiense
El operativo de emergencias, en el accidente en la localidad ribadumiense
| cedida
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Dos accidentes hoy en O Salnés dejaron otras tantas personas heridas que necesitaron asistencia. 

El primero fue en A Illa, hacia las 7:30 horas. Según el 112, fue una salida de vía y la persona herida “permanecía inconsciente” y fue trasladada al Hospital do Salnés. 

A las 14:15 se produjo otro en Ribadumia, con dos vehículos accidentados frente a la Carballeira. Una conductora tuvo que ser evacuada también para recibir atención sanitaria

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