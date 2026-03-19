O Castro será pionera con su jornada de edadismo y otra de discapacidad con David Riaño

Una representación de la entidad, voluntarios y usuarios, ayer, en la sede social en Baión | | Mónica Ferreirós

La Asociación O Castro de Baión avanzó hoy parte de su programa para este semestre, destacando la I Jornada sobre Edadismo del próximo 16 de abril. El presidente, José Sabarís, indicó que será una experiencia pionera en Galicia, con representantes de Xunta, Diputación, concellos y varios sectores clave en la lucha contra la discriminación por edad. Asistirán, así, también integrantes de la Cátedra de Edadismo de la Universidad de Vigo, de la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, medios de comunicación e incluso de entidades bancarias.

“A idea é que as conclusións desta xornada se lles envíen aos concellos”, para la mejora de políticas y servicios.

Discapacidad

La vicepresidenta, Alicia Porto, avanzó que también en este primer tramo del año O Castro promueve la II Jornada sobre la Discapacidad, igualmente de ámbito autonómico. Intervendrán diferentes asociaciones e incluirá la asistencia de David Riaño, afectado de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), muy conocido a nivel estatal como investigador y divulgador.

Completan el grueso de este semestre la Xuntanza de Corais, con siete formaciones de Galicia y Portugal, así como la Mostra de Oficios, Tradicións e Costumes, que innovará este verano con la recreación de una aldea de los años 50.

Ayer también valoraron positivamente los más de diez años de servicio de voluntariado de atención a mayores, que ahora suma servicios de podología y fisioterapia a su larga lista de actividades, animando a nuevas incorporaciones.