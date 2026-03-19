Arranca en A Illa por medio millón la transformación del entorno de O Naval

El diputado Javier Tourís y el alcalde, en una visita esta semana | cedida

A Illa de Arousa dio comienzo en los últimos días a la obra de transformación urbana del entorno de O Naval, en una actuación con un presupuesto total de 499.418 euros. Se trabaja en las calles Marqués de Bradomín; Naval y Alcalde C. Manuel de Graña, y esta semana, el inicio de obra fue visitado por el diputado provincial Javier Tourís, junto al alcalde, Luis Arosa, y otras autoridades.

La actuación está financiada íntegramente a través de la Diputación de Pontevedra. Del total, 424.505 euros llegan desde el I Plan Extra y 74.913 euros restantes, del +Provincia.

En concreto, se proyectan actuaciones previas como retirada de barandillas, luminarias y mobiliario urbano, y otras de preparación del terreno. Seguirán obras de pavimentación y renovación de la tubería de las acometidas en la calle Alcalde C. Manuel de Graña y de la red de riego en la plaza. También se instalarán nuevas luminarias en el entorno y enterrará la línea aérea de baja tensión en la citada Alcalde C. Manuel de Graña. Además, se instalará nueva red por goteo en la zona verde y señalización vertical y horizontal. Finalmente, se colocará nuevo mobiliario urbano.

Las obras den continuidad a la transformación realizada en el paseo de O Naval, también financiada por la Diputación, con 400.000 euros del Plan PON2030, comenzando por sur donde se hizo la plaza pública detrás de la Escola de Pau, enlazándose con la calle Marqués de Bradomín y el jardín, en la zona de las casas modernistas.