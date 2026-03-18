Las solicitudes por los daños de los temporales alcanzan los 5,3 millones en los concellos de O Salnés

El tren de borrascas dejó incidencias, por ejemplo, en el Paseo de Silgar Cedida

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, informó que un total de cinco concellos de O Salnés y Ulla-Umia presentaron solicitudes para reparar todo tipo de servicios municipales básicos dañados por el tren de borrascas que afectó a Galicia durante los pasados meses de diciembre y enero. Las ayudas se amparan en la declaración de Galicia como Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil (Zagpec) aprobada por el Consejo de Ministros. Así pues, los concellos de Cambados, A Illa, O Grove, Sanxenxo, Vilanova y Cuntis presentaron la correpondiente documentación, que analiza ahora el Ministerio de Política Territorial, y cuya solicitud sobrepasa los 5,3 millones de euros.

Así pues, el que reclama un mayor importe es O Grove, que recoge 38 obras por 2,1 millones para pasarelas de madera, casetas de socorristas, playas, aseos, bombeos, alumbrado público y vallados dunares. Sanxenxo sobrepasa también los 1,2 millones para 73 actuaciones para edificios municipales, instalaciones deportivas, caminos, señales, marquesinas, viales, muros de contención y playas. Por su parte, A Illa cifra los 18 arreglos necesarios en 852.000 euros para accesos a playa, alumbrado, cuadros eléctricos, bombeos y muros; y Cuntis en 770.000 euros para cinco obras en paseos fluviales, tejados, alumbrado y depuradoras. Asimismo, Vilanova pide 375.000 euros para instalaciones municipales, caminos y sendas y Cambados unos 22.000 euros para cubiertas de edificios.

Unas propuestas que están siendo ahora analizada por el Ministerio, que recibió solicitides de un tercio de los concellos de la provincia según destacó Losada, que acusó a la Xunta de “poñerse de perfil, evitando a declaración da emerxencia no nivel 2, como lle reclamaron varios alcaldes e esta Subdelegación” lo que obligó a que “teña que vir “papá Estado” a botar unha man aos concellos” para sufragar estos gastos.