El Polo de Emprendemento de Vilanova atendió 330 proyectos y la creación de 24 empresas

Visita de la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social | Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia hizo balance hoy de la actividad del Polo de Emprendemento de Vilanova, con motivo de una visita a Vista Real de la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, que participó en el cierre del evento Speednetworking para emprendedores.

De esta forma, según los datos aportados desde la administración autonómica, la oficina vilanovesa “leva atendido preto de 330 proxectos no marco dos máis de 1.700 da provincia de Pontevedra” y “contribuíu ao á creación de 24 empresas”.

De estos proyectos, el 56% está impulsado por mujeres. Por sectores, predominan las actividades administrativas y de servicios auxiliares (18%), seguido de los servicios (13%) y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (13%). Con las personas atendidas, se llevan realizado más de 820 tutorías. Además, este polo realizó ya unas 65 actividades entre reuniones con entidades, acciones de formación y eventos de la red

Las instalaciones vilanovesas también acogen una aceleradora de economía social ‘Xunta Impulsa’, que se desarrollará hasta finales del mesd e abril.

Se trata de una iniciativa de formación y asesoramiento que se completa con sesiones de mentoría especializada enmarcada en un proyecto transfronterizo, de cooperación Galicia–Norte de Portugal y cofinanciado con fondos europeos Feder.