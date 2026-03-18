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A Illa

El gobierno de Cangas visita A Illa para interesarse por sus lectores de matrículas

Beni Yáñez
18/03/2026 13:52
El regidor, con la comitiva, ante uno de los dispositivos
El regidor, con la comitiva, ante uno de los dispositivos
| cedida
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A Illa de Arousa recibió esta semana la visita de una representación del gobierno local de Cangas, interesada en conocer el sistema de lectores de matrículas de vehículos que se instalaron en la llamada zona residencial.

Se trata de la alcaldesa, Araceli Gestido Rodríguez, y de María del Pilar Nogueira González, concejala de Seguranza e Tráfico. El regidor insular, Luis Arosa, valoró que quisieron conocer “de primeira man” este sistema, “un modelo que se ten convertido en referencia para outros concellos de Galicia”.

Así, aseguró, “A Illa de Arousa é hoxe referencia en Galicia no uso de tecnoloxía de lectura automática de matrículas aplicada á xestión do acceso e o control viario en zonas residenciais”. “O interese que esperta noutros municipios traduciuse nesta ocasión nunha visita institucional desde Cangas”.

El regidor insular indicó también que durante el encuentro se explicó a las visitantes los protocolos de actuación tras la implantación del sistema. “A delegación de Cangas, que contaba tamén con persoal da súa Policía Local, puido comprobar sobre o terreo como a tecnoloxía de lectores de matrícula mellora a xestión do acceso, reforza a seguridade e facilita o traballo policial no día a día”.

“Estamos satisfeitos de que outros concellos nos tomen como exemplo. Iso significa que estamos traballando ben e na dirección correcta. O noso sistema de lectores de matrícula é unha aposta pola seguridade dos nosos veciños e pola convivencia na zona residencial”, concluyó.

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