El cantante colombiano Kapo se incorpora al cartel del festival Son do Mar en Meaño
La organización del festival Son do Mar de Meaño confirmó hoy la incorporación a su cartel del cantante colombiano Juan David Loaiza Sepúlveda ‘Kapo’. Se trata de un intérprete y compositor de los géneros afrobeat y reguetón convertido actualmente en un “fenómemo musical internacional”.
Esta es, según los promotores del evento, unas de las “presentacións máis importantes e máis esperadas” del festival meañés, confirmando a este artista, uno de los “máis actuais e demandados do mundo, nas músicas urbanas e latinas”, para el día 24 de julio.
Sus grandes éxitos
Desde Son do Mar destacan el tirón del artista, con más de 25 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify. Hicieron además repaso de algunos de sus más grandes éxitos, “como ‘Ohnana’; despois chegou outro éxito mais, ‘Uwaie’, o que se uniría a finais de ano á súa colaboración con Danny Ocean, ‘Imaginate’, como traballos máis destacados”.
El cartel del día 24 del Son do Mar en latino y urbano queda integrado ahora con Kapo, Ovy on the Drums, Lia Kali y 9 Louro. Se trata de “un auténtico cartelazo”, “do melloriño deste verán en Galicia, quedando máis sorpresas por desvelar”, avanzan.