La marca ‘PescadeRías’ consolida su crecimiento y una lonja arousana lidera el listado
El Consello da Xunta celebrado ayer analizó los datos de la marca autonómica ‘PescadeRías, de onde se non?, confirmando que “consolida o seu crecemento cunha certificación de 19.300 toneladas de produto en 2025”. El informe llevado ayer al órgano de gobierno de la Xunta de Galicia detalló además las lonjas que registraron mayor volumen de primera venta de producto certificado.
Abre este ránking la de Ribeira, con 4.326.696 kilos (22,40% del total) y entre las primeras se encuentran también varias otras arousanas. Así, el listado continúa con la de Portosín, con 3.606.337 kilos (18,67 %), Portonovo (1.751.678 kilos), Corcubión (1.687.348), Porto do Son (1.138.795), Malpica (1.058.736), Cambados (984.509 kilos certificados bajos este sello), Sada (706.402 kilos), A Illa de Arousa (405.882) y Fisterra (400.174 kilos).
Según los mismos datos hechos públicos ayer, “ata o 31 de decembro de 2025, un total de 144 entidades obtiveron a certificación. Delas, 46 son rulas e centros de primeira venda, 35 distribuidores, 34 centros de depuración ou expedición e 29 empresas de transformación”.
Además, indicaron que, en la actualidad, hay ya 397 comercios, tiendas en línea o restaurantes ya adheridos a esta marca.
“Esta certificación busca diferenciar no mercado un produto das rías de alta calidade e recoñecido prestixio como o peixe e o marisco, garantíndolle ao consumidor a súa orixe e as súas principais características: frescura, orixe e sustentabilidade. Deste xeito, teñen que ser capturados como máximo 24 horas antes da súa primeira venda e mediante modalidades de pesca selectivas: anzol, enmalle, cerco, artes de marisqueo, boliche ou técnicas de mergullo para recursos específicos”, concluyen desde la Xunta.